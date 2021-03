Rokopis Janeza Ujčiča je bil nezgrešljiv. Dolgoletni novinar in družbenopolitični delavec, ki se je v času komunizma rokoval s Titom, v samostojni Sloveniji pa s papežem Janezom Pavlom II., nakar je pred leti zdrknil v osebni stečaj, je desna roka Aleksandre Pivec. Zato ni bilo presenetljivo, da je ustanovni kongres nove politične stranke, ki ga je bilo možno spremljati v živo na portalu youtube, izpadel kot križanec med spletno družabno-pogovorno oddajo, žrebanjem lota in evrovizijskim točkovanjem, začinjen z nastopoma glasbene skupine Kvatropirci. Ujčič, nekdanji član in uradni govorec DeSUS, se je na kongresu držal v ozadju.

»To je prvi digitalni ustanovni kongres,« je bil ponosen povezovalec Bor Greiner, odgovorni urednik Radia City. Rojevanje Naše dežele je primerjal z diamantom, ki nastane iz ogljika »pod velikim pritiskom«. Maskirani delegati so bili razporejeni na več lokacijah po Sloveniji, od koder so v mariborski tv studio sporočali rezultate glasovanja. »Soba številka dve, glasujemo! Vseh deset glasuje za!« In tako naprej, vse do sobe 21. Glasu proti ni bilo v nobeni. »Jaz dam 10 od 10 točk,« je bil zadovoljen Greiner.

Čestitke primorskega kuharja in vinarja Delovnemu predsedstvu kongresa je v studiu predsedoval Danilo Burnač. Mariborčan že ima politično predzgodovino pod patronatom priimka Pivec. V času župana Franca Kanglerja je bil podžupan Mestne občine Maribor, nakar ga je izvršni odbor SDS, ki mu je predsedoval Gregor Pivec, leta 2009 nagnal iz stranke. Do lanskega poletja je bil direktor Mariborskega vodovoda. Verifikacijsko komisijo je vodil Miha Recek, samostojni mariborski mestni svetnik, ki je septembra lani izstopil iz Liste kolesarjev in pešcev. Kongresa se je udeležilo 173 izmed 210 povabljencev. Kandidatko za predsednico je predstavila Anita Manfreda, direktorica občinske uprave Brda. Iz Žalca se je javljala nekdanja članica DeSUS Zdenka Jan. »Politika se mora umakniti ideologijam in vrniti k ljudem,« je sporočila »srčna« Pivčeva, predsednica nove »sredinsko socialne stranke«.