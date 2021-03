Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima, bi lahko po koncu slalomske sezone rekla Katharina Liensberger. Avstrijka je namreč na finalu svetovnega pokala v alpskem smučanju s prepričljivo zmago osvojila mali kristalni globus, potem ko so bile pred sezono in velik del le-te vse oči uprte v Petro Vlhovo in Mikaelo Shiffrin. Američanka je včeraj zasedla drugo mesto, Slovakinja pa je bila šesta. Na zmagovalne stopničke se je v Lenzerheideju uvrstila še Švicarka Michelle Gisin.

Znova je navdušila Andreja Slokar. Ajdovka je po prvi progi zasedala 17. mesto, na drugi pa z izjemnim napadom napredovala na osmega. Slovenko je na drugi progi za osem stotink ugnala le Katharina Liensberger, ki je bila prepričljivo najhitrejša tudi na prvi progi. Avstrijka si je mali kristalni globus zagotovila z izjemnim finišem. Najprej je v Cortini d’Ampezzo dosegla svojo prvo zmago v karieri ter se v italijanskih Dolomitih veselila dveh naslovov svetovne prvakinje. V nadaljevanju sezone pa je bila najprej četrta v Jasni, druga in prva v Areju ter prepričljiva zmagovalka v Lenzerheideju.

Petra Vlhova osvojila veliki globus Slovakinja Petra Vlhova si je pred jutrišnjo zadnjo preizkušnjo svetovnega pokala, veleslalomu za ženske, tudi teoretično zagotovila veliki kristalni globus. Pred včerajšnjim slalomom je imela 96 točk prednosti pred Laro Gut – Behrami, ki na slalomu ni tekmovala. Izjemno zanimiv dvoboj, ki se je v zadnjem delu sezone obračal v obe smeri, je bil odločen pred zadnjim vikendom. V švicarskih Alpah sta namreč zaradi slabega vremena odpadli obe preizkušnji v hitrih disciplinah, na katerih bi lahko Lara Gut – Behrami teoretično osvojila 200 točk. Pravila Mednarodne švicarske organizacije (FIS), da se odpadle tekme na finalu ne nadomešča, so se znova izkazale za ohlapne. »Res je, da sem si tudi teoretično zagotovila veliki kristalni globus, a sem z današnjim izkupičkom razočarana. Izgubila sem prednost ter mali kristalni globus prepustila tekmici. Čestitam ji za zmago, verjamem pa, da bom jutri bolj zadovoljna,« je povedala Petra Vlhova. »Za mano je neverjeten zaključek sezone. Užitek je tekmovati v takšni formi. Hvaležna sem vsakomur, ki mi je pomagal na tej poti,« se je veselila Katharina Liensberger, ki je na zadnji tekmi matirala najboljšo slalomistko vseh časov Mikaelo Shiffrin. Spomnimo, da je Američanka pred osmimi leti na finalu v Lenzerheideju v izjemnem slalomskem dvoboju na zadnji tekmi premagala Tino Maze ter osvojila svoj prvi mali kristalni globus.

Dve Primorki med najboljšimi Ana Bucik je kot najboljša Slovenka slalomsko sezono v skupnem seštevku sklenila na dvanajstem mestu. Pozitivna je bila forma 27-letne Primorke v zadnjem delu sezone, ko je dosegla nekaj svojih najboljših uvrstitev v karieri. Na svetovnem prvenstvu v Cortini d’Ampezzo je bila deveta, v nadaljevanju sezone pa še na dveh tekmah svetovnega pokala med najboljšo deseterico. V Jasni je bila šesta, v Areju pa sedma. Vtis je nekoliko pokvarila včeraj na drugi progi, ko je z enajstega mesta po prvi nazadovala na šestnajstega ter ostala brez točk svetovnega pokala. Najbolj spodbudno pa je, da se je svetovnemu slalomskemu vrhu priključila še ena Slovenka, in sicer Andreja Slokar. Triindvajsetletna Ajdovka je v letošnjem koledarskem letu v Flachauu najprej osvojila svoje prve točke svetovnega pokala, sočasno pa je blestela na tekmah evropskega pokala, kjer je dvakrat premagala vso konkurenco. Na svetovnem prvenstvu v Cortini d’Ampezzo je senzacionalno zasedla peto mesto, uvrstitev pa potrdila na tekmi svetovnega pokala v Jasni, kjer je bila deveta. V Areju je potrdila napredek ter se uvrstila na finale svetovnega pokala, kjer je z osmim mestom izboljšala svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu ter si priborila odlično izhodišče pred olimpijsko sezono. Slabše se je slalomska sezona odvila za Meto Hrovat, ki je s 23. mestom le enkrat osvojile točke. Omenimo še, da je danes zadnjič v svetovnem pokalu tekmovala 35-letna Italijanka Irene Curtoni.