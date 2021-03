Zasedel je 14. mesto, v skupnem seštevku pa je bil četrti, za stopničkami je zaostal vsega štiri točke.

Čeprav zmagovalec svetovnega pokala leta 2015 in trikratni dobitnik olimpijske kolajne v kvalifikacijah ni bil povsem pri vrhu, pa mu je po njih kar dobro kazalo. Že v kvalifikacijah so odpadli nekateri konkurenti, v izločilnih bojih je imel vse v svojih rokah. Toda končal je že v prvem obračunu, premagal ga je trikratni dobitnik velikega kristalnega globusa in nekdanji svetovni prvak, Prommegger. Slovenec je bil v zgornjem delu hitrejši, ko pa ga je Avstrijec prehitel, je poskušal nemogoče in storil napako.

Prommegger se je nato v četrtfinalu pomeril z vodilnim pred zadnjo tekmo Italijanom Aaronom Marchom, dvoboj je bil odločilen za skupno zmago. Dobil ga je Italijan, ki je nato ugnal še rojaka Edwina Corattija ter v finalu Avstrijca Alexandra Payerja in se veselil svojega prvega velikega kristalnega globusa. Na prestolu je zamenjal rojaka Rolanda Fischnallerja.

Košir, šestintridesetletni Tržičan, je bil edini slovenski predstavnik v izločilnih bojih. V kvalifikacijah so obstali Rok Marguč, Tim Mastnak in Jernej Glavan.

Pri ženskah je zadnjo tekmo dobila Švicarka Julie Zogg, skupna zmaga pa je pripadla Nemki Ramoni Hofmeister.