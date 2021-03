Za Francozom Alexisom Pinturaultom je najuspešnejši dan v njegovi tekmovalni karieri. Dosegel ga je ob svojem življenjskem jubileju – 30. rojstnem dnevu. Na finalu svetovnega pokala v alpskem smučanju v Lenzerheideju je dosegel 34. zmago svetovnega pokala. Z njo si je priboril mali veleslalomski kristalni globus. Precej več pa mu pomeni, da si je danes zagotovil tudi veliki kristalni globus, saj ima pred Marcom Odermattom, ki je včeraj zasedel enajsto mesto, pred jutrišnjim slalomom 107 točk prednosti.

Spomnimo, da je imel Pinturault pred današnjim veleslalomom v skupnem seštevku svetovnega pokala 31 točk prednosti pred Marcom Odermattom. Švicar je bil prepričljivo najboljši na zadnjem veleslalomu v Kranjski Gori, kjer je napovedal boj za zmago svetovnega pokala do zadnjega dneva. Odermattu je ob koncu sezone obrnila hrbet tudi športna sreča, saj sta v Lenzerheideju odpadli preizkušnji v obeh hitrih disciplinah, kjer bi lahko v primerjavi s tekmecem dosegel precej več točk. »Doživljam veliko čustev. Nedvomno je za mano najsrečnejši dan v svetovnem pokalu. Ponosen sem na vse, kar sem storil v svojih tridesetih letih,« je bil po tekmi za avstrijsko nacionalno televizijo ORF ponosen Alexis Pinturault.

Druga proga za veleslalomske velemojstre

Najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec je sezono sklenil z dvanajstim mestom. Na prvi progi je dosegel sedmi čas, med tekmovalci pa so bile razlike majhne. Z izjemo Pinturaulta, ki je le Avstrijca Stefana Brennsteinerja spustil pod sekundo zaostanka. Od tretjeuvrščenega Filipa Zubčića naprej so bili zaostanki za Pinturaultom več kot sekundni. Druga proga, ki jo je postavil trener Henrika Kristoffersna, je bila kar za dvanajst sekund daljša od prve, zato je bila tekma precej bolj razburljiva od sprinterskih postavitev, ki so večinoma praksa v svetovnem pokalu. Na njej se je najbolje znašel letošnji svetovni prvak Francoz Mathieu Faivre, ki je z najboljšim časom z osmega mesta po prvi progi napredoval na tretjega. Znova je bil odličen tudi Zubčić, ki je zasedel drugo mesto ter še drugo leto zapored v skupnem veleslalomskem seštevku zasedel tretje mesto.

»Ne razumem tekmecev, zakaj so tako zgroženi nad postavitvijo. Zdi se mi, da je bila druga proga precej bolj razburljiva, navsezadnje pa je naša naloga, da tekmujemo na vsaki postavitvi. Poglejte letošnjo veleslalomsko sezono. V Kranjski Gori in Adelbodnu sta bila zaradi postavitev veleslaloma deset sekund počasnejša kot v številnih preteklih letih. To ni dobro,« je postavitev svojega trenerja komentiral Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je zasedel osmo mesto. »Res je, da sem na zadnji tekmi sezone izgubil tako vodilno mesto v veleslalomskem seštevku ter tudi boj za skupno zmago. A moram biti ponosen na prikazano, Alexisu pa iskreno čestitam tako za rojstni dan kot osvojitev vseh globusov,« je športno priznal poraz Marco Odermatt.