Glede nakupa cepiv je vladi očital, da če bi pravočasno naročili 500.000 cepiv, bi jih dobili nekje do junija, kar pomeni, da bi bilo 250.000 ljudi cepljenih prej. »Posledično bi bilo manj gospodarske škode in osebnih tragedij,« je navedel in dodal, da cepivo, ki ga ni, pomeni grožnjo zdravju. Po njegovem mnenju se sicer lahko vprašamo, ali je vlada pri tem špekulirala zaradi cene cepiv, saj je cepivo AstraZenece bistveno nižje od Pfizerjevega, ali »so dejansko zadevo izpustili iz rok in Janez Janša ni odreagiral, ker je imel ogromno dela s tvitanjem«.

»Spomnimo se, da je tvital o Slovenski tiskovni agenciji, prepiral se je z vsemi mogoči ljudmi na svetu in tako je verjetno, da do naročila ni prišlo,« je navedel.

Glede STA je vprašal: »Če je v najprej v zakonu o STA, nato pa še v protikoronskem zakonu točno zapisano, da vlada mora financirati STA, a nato krši oba zakona in agencije ne financira. Kaj je to drugega kot zrelo za ustavno obtožbo?«