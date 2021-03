Ob začetku tretjega vala epidemije je zagotovil, da so pravila določena, in izrazil upanje, da se jih bodo držali vsi izvajalci. Pri tem je povedal, da se je delež okuženih z angleško različico virusa v enem tednu podvojil in ker je ta različica bolj kužna, je treba ukrepe za omejitev epidemije še bolj spoštovati.

Po podatkih, ki jih ima, so med potekom cepljenja po statističnih regijah res manjše razlike, ki pa so povezane tudi s starostno strukturo v posamezni regiji. Kjer je več domov starejših, je precepljenost lahko večja. Z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje so se tudi dogovorili, da se bodo podatki prijavljenih na cepljenje pri osebnem zdravniku in na eUpravi uskladili. Zaradi nekajdnevne ustavitve cepljenja s cepivom AstraZenece pa pričakuje, da se bo zaostanek nadoknadil v nekaj dneh.

Slovenija vse bolj polzi v rdeče: v petek 1030 novih okužb V petek so v Sloveniji potrdili 1030 okužb z novim koronavirusom. Opravljenih je bilo 5651 PCR-testov. Delež pozitivnih je znašal 18,2 odstotka, 7-dnevno povprečje pa je že 802. Poleg 5651 PCR-testov so včeraj opravili še 34379 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne hitre teste preverijo še s PCR-testi. Število hospitaliziranih je včeraj znašalo 458, v intenzivni negi pa je bilo 88 bolnikov. Iz bolnišnic so včeraj odpustili 71 bolnikov. Umrlo je 6 oseb. pic.twitter.com/Br9EoBcwcH — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 20, 2021 Zaskrbljujoč je tudi trend rasti novih okužb. Novo 7-dnevno povprečje okužb je že doseglo 802 in se vse bolj odmika od rumene vaze (600) in približuje rdeči fazi (1000). 7-dnevno povprečno število okužb je po danes objavljenih podatkih @NIJZ_pr višje kot dan pred tem, in sicer znaša 802. Nižje je število oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi #covid19. pic.twitter.com/9XuF7x2jIB — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 20, 2021