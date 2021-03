Potres na globini 60 kilometrov je območje stresel malo po 18. uri po lokalnem času, čutiti pa ga je bilo tudi v prestolnici Tokio. O morebitni škodi ali poškodovanih zaenkrat ni poročil.

Obalo bi glede na prvotno opozorilo oblasti lahko dosegli meter visoki valovi. Tisoče gospodinjstev je prejelo navodila za evakuacijo, ki pa so jih skupaj z umikom opozorila pred cunamijem preklicali.

Nacionalne oblasti, pristojne za jedrsko energijo so sporočile, da po zadnjem potresu niso zaznali nobenih težav na jedrskih elektrarnah na območju. So pa lokalne železnice začasno ustavile obratovanje vlakov. V okrog 200 gospodinjstvih so začasno ostali brez električne energije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vzhodno obalo Japonske je že sredi februarja stresel podobno močan potres, ki pa ni imel hujših posledic.

Obenem je na območju še vedno živ spomin na silovit potres z magnitudo 9,0, ki je pred skoraj natanko desetimi leti sprožil ogromen cunami, ta pa je povzročil najhujšo jedrsko nesrečo po Černobilu. Cunami je namreč udaril tudi v jedrsko elektrarno Fukushima 1, kjer je prišlo do taljenja reaktorjev in uhajanja radioaktivnih snovi.

V uničenju, ki ga je povzročil cunami, je umrlo skoraj 16.000 ljudi, pogrešanih je okoli 2600 ljudi, za katere domnevajo, da so mrtvi.