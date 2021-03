Uniformiranci v »strelcih« prečesavajo brežino iščoč dokaze strašnega zločina. Nepoklicane takoj odženejo proč. Včeraj okoli poldneva so namreč v tem gozdu našli truplo 77-letnika. Domačina, ki je živel v z lesom obitem kontejnerju oziroma počitniški prikolici. Po naših podatkih je bil zvezan in s hudimi poškodbami glave.

Kdo bi se lahko znesel nad vaškim posebnežem, ki se je večkrat na dan odpravil s kolesom do Grosupljega, včasih pa vse do Ljubljane, domačinom ni jasno. Nekateri so celo precej prestrašeni zaradi dogajanja v njihovi neposredni bližini. Kot smo uspeli izvedeti, je pokojni živel v gozdu že dalj časa, do lani, ko je umrl, je blizu njega v podobnih razmerah živel še njegov brat, ki pa med vaščani ni bil tako priljubljen kot pokojni Slav'c. Tudi razumela se nista najbolje. »Ni nam jasno. Denarja revež ni imel. Hodil je na kavo v Grosuplje, sem ter tja je dobil kakšen obisk, včasih je do nas prišel po vodo. Nikoli nobenih težav. Ne, ni bilo ne nasilja, ne alkohola. Pač, poseben je že bil, a smo ga imeli v vasi radi,« je povedal eden od vaščanov majnega zaselka na robu gozda.

S Policijske uprave Ljubljana so potrdili, da kriminalisti na območju Grosuplja preiskujejo sumljivo smrt 77-letnika. »Intenzivna kriminalistična preiskava ta trenutek še vedno poteka, zato podrobnosti zaradi interesa preiskave in ugotavljanja vseh okoliščin smrti pokojnega v tem trenutku širši javnosti še ne moremo posredovati oziroma jih bomo posredovali v prihodnjih dneh,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Ljubljana Aleksandra Golec.