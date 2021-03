V raziskavi agencije Ipsos, v kateri je sodelovalo 1000 polnoletnih državljanov, je 26 odstotkov vprašanih uvedbo evra podprlo pogojno ali jo pogojno zavrnilo. Še deset odstotkov vprašanih pa ne ve oz. nima odgovora na vprašanje, ali uvedbo skupne evropske valute podpira, je sporočila hrvaška centralna banka.

Kot so dodali, je vse več tistih, ki menijo, da bodo učinki uvedbe evra pozitivni. Kot prednosti evra vidijo lažje in bolj enostavno plačevanja in poslovanje. Izpostavili so tudi dejstvo, da gre za enotni denar v območju evra, kar bi pomenilo, da je Hrvaška enaka ostalim članicam evropske denarne unije. Krčenje standarda in kupne moči pa vidijo kot največje tveganje, saj več kot tretjina vprašanih meni, da bodo z uvedbo evra cene poskočile.

Hrvaški premier Andrej Plenković je v nedavnem pogovoru za vplivni bruseljski novičarski portal Politico povedal, da je mogoče pričakovati članstvo Hrvaške v območju evra do konca mandata njegove vlade, kar bi pomenilo do sredine leta 2024. Obenem je obžaloval, da je Hrvaška zaradi gospodarske škode, ki je posledica pandemije covida-19, morala opustiti konsolidacijo in stabilizacijo javnih financ, kar je eden glavnih pogojev za uvedbo evra.