Janez Janša je sicer eden od šestih premierjev članic EU, ki so na Michela in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen pred tednom dni naslovili poziv k zagotovitvi enakega dostopa do cepiv vsem članicam, majhnim in velikim. V pismu so med drugim predlagali sklic posebnega vrha EU na to temo, a do tega ni prišlo, bo pa to na dnevnem redu rednega vrha unije prihodnji teden.

Šesterica premierjev je o tem, kako nasloviti precejšnja razhajanja pri dobavi cepiv med državami članicami in odstopanja od sicer dogovorjenega načela pro rata, torej sorazmerno glede na prebivalstvo, ta teden po video konferenci že govorila z Michelom. Vrzeli pri razdelitvi cepiv so se sicer povečale predvsem zato, ker podjetje AstraZeneca ne spoštuje svojih pogodbenih obveznosti.

Janša se bo v četrtek srečal tudi z von der Leynovo, so danes potrdili v Ljubljani in Bruslju. Sestala se bosta pred začetkom vrha voditeljev EU v četrtek popoldne.

Von der Leynova se je na opozorila šesterice sicer odzvala s poudarkom, da je Evropska komisija predlagala delitev po načelu pro rata, a so se države članice same odločile za drugačen pristop in so zato zdaj v različnih položajih. Kot možno rešitev je predlagala uravnoteženje pri razporejanju dodatnih desetih milijonov odmerkov cepiva BioNTecha in Pfizerja, ki so jih preusmerili iz druge polovice leta v drugo četrtletje.