Jadranka Kosor je odzive na twitterju označila kot odzive omejenih in prostaških ljudi ter dodala, da se to zgodi vedno, ko se loti teme, ki se je v našem prostoru zgodila v bližnji preteklosti. »V prvi vrsti sem legalistka in pravnica, dejstvo pa je, da se je mednarodno sodišče jasno opredelilo glede genocida v Srebrenici,« je pojasnila za Slobodno Dalmacijo in dodala, da po njenem film govori o veliki nemoči institucij in Združenih narodov v primeru Srebrenice, kjer se je dogajal pokol in so vsi vedeli vse o agresorju na Hrvaškem in v BiH.

»Če bi film dobil oskarja, in mislim, da ima velike možnosti, da ga dobi, bi se ga veselila tako, kot da bi ga dobila sama,« je povedala, obenem pa odgovorila na kritike, da ignorira hrvaške zločine. Na primer tako, da niti z eno besedo ne omeni srbskega filma Dara iz Jasenovca, ki govori o hrvaškem taborišču, kjer so med drugo svetovno vojno umirali predvsem Srbi. »Z umetniškega vidika je Quo Vadis, Aida? izvrstno narejen film, kar trdijo ljudje, ki se ukvarjajo s filmom in ne s politiko. Zaradi tega je konec koncev tudi dobil nominacijo. Kar zadeva očitke, da ignoriram temo Jasenovca, pa to absolutno ni res,« je še dejala.