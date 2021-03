Turški notranji minister Suleyman Soylu je na twitterju objavil posnetke, na katerih naj bi bilo videti, kako so pripadniki turške obalne straže rešili dva migranta. Pri tem je napisal, da so pripadniki grške obalne straže pretepli sedem migrantov, jim vzeli osebne predmete, roke zvezali s plastičnimi lisicami ter jih vrgli v morje brez reševalnih jopičev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turška obalna straža je kasneje sporočila, da so rešili tri migrante, našli dve trupli, eden migrant pa je kasneje umrl v bolnišnici. Pogrešanega migranta še iščejo.

Na enem od posnetkov, ki jih je objavil turški minister, je eden od preživelih migrantov v slabi turščini povedal, da so jih v četrtek prijeli na grškem otoku Hios, kamor so preko Egejskega morja prispeli iz Turčije. Povedal je tudi, da jih je bilo sedem, da so jim odvzeli telefone in denar ter jih pretepli in prisili, da so šli do morja. Drugi moški, za katerega so v posnetku prav tako rekli, da je migrant, pa je imel na rokah plastične lisice.

Grška obalna straža je navedbe zavrnila kot lažne novice. Kot so sporočili danes, ne obstaja noben takšen primer, obtožbe pa da so »del stalnih prizadevanj turške strani, da bi prek napačnih informacij in novic škodovala ugledu Grčije«, sporočilo povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Grško obalno stražo so že večkrat obtožili, da na nezakonit način odvrača migrante, ki skušajo iz Turčije priti do Grčije. Atene te obtožbe zanikajo.

Grški minister za migracije Notis Mitarakis je ta teden za AFP dejal, da Grčija svoje meje varuje v skladu s pravili EU in mednarodnim pravom. Zanikal je, da bi vračali migrante na čolnih. Dejal je, da jim preprečujejo vstop na območje EU in Grčije, kar pa je v skladu s pravili.