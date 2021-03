TV-voditelj je v oddaji izjavil, da ne verjame Meghan, ko pravi, da je imela med bivanjem na Otoku samomorilne misli. Poleg tega je obsodil njene napade na kraljevo družino. Po sporu s sovoditeljem Alexom Beresfordom je Piers Morgan odkorakal iz studia, a se takrat še ni zavedal, da se vanj ne bo več vrnil. Televizija ITV se je odločila, da z njim prekine sodelovanje, Morgan pa se je za svoje izjave le delno pokesal, saj je dejal, da ni njegova stvar, da bi se spraševal o duševnem stanju Meghan, da pa ima pravico do svojega mnenja.

To mnenje je podrlo tudi rekord v številu pritožb, ki jih je dobila britanska različica instituta varuha pravic gledalcev in poslušalcev Ofcom. Nabralo se jih je več kot 57.000 oziroma 12.600 več, kot jih je Ofcom dobil zaradi prejšnjega rekorderja, zvezdniškega Big Brotherja iz leta 2007. Morgan je na to številko odgovoril v svojem slogu. »Le 57.000? Več ljudi je prišlo do mene na ulici in mi čestitalo za to, kar sem rekel. Večina Britancev me podpira,« je tvitnil Piers Morgan, ki ga je javno podprla tudi njegova dobra prijateljica Sharon Osbourne. V tolažbo pa mu je lahko tudi to, da je nemalo, 4398 pritožb na Ofcom prišlo tudi zaradi intervjuja Oprah Winfrey, ki ga je v Veliki Britaniji predvajal ITV. Gledalce so zmotile predvsem kritike, ki sta jih Harry in Meghan izrekla na račun kraljeve družine.