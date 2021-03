Onkraj nacionalnih navijaških čustev med regionalnimi reprezentancami največje zanimanje vzbuja Srbija, katere selektor je (končno) postal Dragan Stojković Piksi. Z njegovim ustoličenjem tudi Srbi posegajo po receptu, ki je v primeru Slovenije in BiH že dal rezultate – da je reprezentanco prevzel nekdo, ki je bil reprezentant Jugoslavije, in to v času, ko je reprezentanco vodil Ivica Osim. Neverjetno je, koliko smisla je ta gospod iz Sarajeva vnesel v bivši jugoslovanski nogomet. Ne samo v času, ko je nastopala njegova reprezentanca, ampak tudi pozneje, ko so njegovi bivši varovanci postali selektorji svojih držav. Kot Srečko Katanec v Sloveniji ali Safet Sušić v BiH, ki sta se z reprezentancama uvrstila na svetovno prvenstvo. Zgolj z enim intervjujem, nekaj izjavami in potezami (da na primer ni vpoklical veterana Kolarova) je tudi Dragan Stojković dvignil srbske upe. Stojković je bil glavni Osimov igralec in je že sam po sebi veljal za pametnega človeka in vrhunskega igralca.

Piksi je torej nazaj, stavniške kvote za sredin krog kvalifikacijskih tekem za svetovno prvenstvo pa so že na voljo. Srbi igrajo doma z Irci, za njihovo domačo zmago je na voljo kvota 1,75. In pričakovati jo je. Če Stojkoviču ne bo uspelo urediti srbskih vrst, je vprašanje, ali jih sploh kdo lahko. V igro je vstopil na podoben način kot Katanec v prvem mandatu. Obljublja predvsem igro, in to napadalno ter kreativno. Bomo videli. Začenjamo seveda tudi mi. Kekove izbrance takoj na začetku čaka derbi s Hrvaško. Državo, kjer je bil naš selektor dolgo časa trener Reke. Če kdo, on pozna mentaliteto nasprotnika, a znana so tudi njegova videnja igre, ki je drugačna od Stojkovićeve, je pa izvedel zanimivo potezo. Vpoklical je Luko Zahovića, v očeh mnogih ljubiteljev nogometa pri nas ne preveč cenjenega potomca Zlatka Zahovića, s čimer pa se ne moremo strinjati. Zahović mlajši premore nekaj, kar našim zelo manjka. Inteligenten je, znajde se in ima smisel za improvizacijo. Je pa na tekmi proti Hrvatom, ki prihajajo tudi na krilih zgodovinskega uspeha Dinama v evropskem tekmovanju, pričakovati zaprt pristop, to pa navaja na stavo na manj od 2,5 gola skupno.