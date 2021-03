Na Škotskem pa tudi drugod priljubljena Nicola Sturgeon se nenadoma, samo šest tednov pred škotskimi parlamentarnimi volitvami, ključnimi za prihodnost Škotske, bori za politično preživetje. Njen glavni rušitelj je prejšnji škotski premier, njen dolgoletni mentor in osebni prijatelj Alex Salmond.

Pred leti, ko je bila njegova namestnica v vladi že skoraj štirinajst let vladajoče Škotske nacionalne stranke (SNP), so ju razglašali za »sanjski dvojec« za razglasitev škotske neodvisnosti. Njun spor sega v leto 2018, ko sta Salmonda dve uslužbenki državne uprave obtožili, da ju je spolno nadlegoval, vlada pa je sprožila preiskavo.

»Prijavili« sta ga po tem, ko je Sturgeonova po vzniku gibanja #jaztudi zahtevala oblikovanje nove vladne politike o spolnem nadlegovanju. Salmond, ki je obtožbe odločno zanikal, je bil prepričan, da je s tem ciljala nanj. Ko je vlada priznala, da je v preiskavi ravnala nezakonito, je morala plačati Salmondove pravne stroške v višini več kot 580.000 evrov.

Januarja 2019 so Salmonda aretirali zaradi trinajstih obtožb, med njimi več spolnih napadov in enega poskusa posilstva v času, ko je bil premier. Med devetimi tožečimi so bile političarka SNP, strankina aktivistka in več uslužbenk državne uprave. Salmond je bil na lanskem sojenju oproščen vseh obtožb, ki jih je pripisal »namernim političnim manipulacijam in pretiravanjem«. Zagrozil je, da bo obračunal z nekdanjo varovanko, letos pa jo je obtožil, da je v zvezi s preiskavo zavajala parlament in kršila kodeks ravnanja ministrov.