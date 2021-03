Poslanci DeSUS potrjujejo zvestobo Janši

Na glasovanju o interpelaciji proti ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Janez Cigler Kralj dobil podporo 44 poslancev, med njimi so bili tudi štirje poslanci DeSUS. Ti na tak način vse bolj nakazujejo, da so trden člen koalicije, čeprav so v opoziciji. Novo stranko ustanavlja nekdanja predsednica DeSUS Aleksandra Pivec.