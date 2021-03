Led s severa

Kar je običajno rezervirano za dogajanje za zaprtimi vrati, je bilo tokrat vsem na očeh: četrtkov uvod prvega meddržavnega srečanja predstavnikov Kitajske in ZDA na visoki ravni na Aljaski je zaznamovalo redko videno javno prerekanje predstavnikov dveh držav. Paradoks je bil še večji, ko so diplomati potem razlagali, da je bil dialog precej bolj vsebinski in trezen, ko so novinarje po eni uri odslovili. Bo že res, da sta imeli obe strani pred očmi najprej domačo (in globalno) javnost in politiko, vseeno pa je že uvertura razlog za razblinjanje kitajskih upanj, da odhod Donalda Trumpa iz Bele hiše v odnose med državama lahko prinese tehtnejši preobrat. Bidnova ekipa res še ni dokončala celovitega pregleda politike do Kitajske in dokončno oblikovala nove, vendar so zgovorne že dosedanje izjave Joeja Bidna o Pekingu kot strateškem tekmecu ter sveže ameriške sankcije proti kitajskim predstavnikom, in to tik pred srečanjem na Aljaski, kar so v Pekingu razumeli kot načrtno klofuto.