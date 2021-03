Ob pol enajsti uri dopoldne je 60-letni voznik avta na regionalni cesti med Trnovsko vasjo in Ptujem pri kraju Ločič nenadoma in nepojasnjeno zavil levo. Trčil je v tovornjak, v nesreči je izgubil življenje.

Voznik avta je sicer vozil v smeri proti Trnovski vasi. Po poročanju policije je v izteku desnega preglednega ovinka nenadoma zapeljal v levo, na nasprotno smerno vozišče, po katerem mu je nasproti pravilno pripeljal 47-letni voznik tovornega avtomobila. Vozili sta čelno trčili, nato se je tovorno vozilo prevrnilo na bok. Voznik tovornjaka je ostal ukleščen v kabini in so ga morali rešeti gasilci. Voznik osebnega avtomobila se je v prometni nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl, voznika tovornega avtomobila pa so z reševalnim vozilom prepeljali v ptujsko bolnišnico. Njegove poškodbe so lažje narave. Policisti vzrok, zakaj je voznik osebnega avtomobila nenadoma zavil v levo, še preiskujejo.

V Ljubljani pa je bil včeraj popoldne promet na obvoznici popolnoma ohromljen. Očitno se glede prometnih zastojev vračamo v normalno stanje petkovih popoldnevov, nekaj pa je k gneči prispevala še nesreča na križišču Zaloške ceste in Kajuhove ulice. Po prvih podatkih policije sta trčila avto in kolesarka. Slednjo so sicer odpeljali z rešilcem, a hujših poškodb naj ne bi bilo.

Na Stari cesti v Kranju pa je malo pred poldnevom voznik avta izgubil nadzor ter zapeljal z glavne ceste po brežini na dvorišče večstanovanjskega objekta, kjer je trčil v dve parkirani vozili. Posredovali so gasilci in reševalci.