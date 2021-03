V vojašnici Petra Petriča v Kranju je že vse nared za ponedeljkovo cepljenje proti covidu-19, kamor se bo to preselilo iz središča Kranja. S tem bodo odgovorni pripravljeni tudi na večjo dobavo cepiva, ki naj bi povzročila, da bi se v občinski avli izmenjalo 50.000 ljudi, za to pa je prostor na dosedanji lokaciji premajhen in premalo pretočen. Prav tako je osebje, ki dela v polnem pogonu skozi celotno epidemijo, preobremenjeno in na robu svojih zmogljivosti, opozarjajo v ZD Kranj. »Za pomoč smo zelo hvaležni. Pripravljenih imamo pet cepilnih mest. V primeru dobave velike količine cepiva pa lahko povečamo zmogljivosti v istem prostoru tudi do štirikrat,« pravi direktorica ZD Kranj Lilijana Gantar Žura.

V Kranju se cepijo poleg Kranjčanov tudi občani občin Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Šenčur, Preddvor in Jezersko, zato je pomembno, da bodo ob vojašnici zanje na voljo tudi parkirišča. Ob tem pa izvajalci opozarjajo, naj na cepljenje prihajajo zgolj naročeni, ki naj se držijo sporočenih terminov. Prijave za še vedno zbirajo prek spletnega obrazca na spletni strani ZD Kranj. »Kranj je prvi v Sloveniji, ki v epidemiji združuje lokalno skupnost, zdravstvo in vojsko. Ponosni smo na preboj pri povezovanju v skrbi za čim hitrejšo zaščito občanov pred boleznijo,« ob tem poudarja kranjski župan Matjaž Rakovec.

V središču mesta pa še vedno ostaja testiranje s hitrimi testi. »V Globusu ga izvajajo vsak delovni dan od 9. do 12. ure, v četrtek pa tudi od 13. do 16. ure,« so zapisali v kabinetu župana. Kandidate opozarjajo, da se čakalni vrsti, ki se včasih nabere pred Globusom, da izogniti z odločitvijo za testiranje v sosednjih občinah – v Šenčurju, Cerkljah in Naklem. pe