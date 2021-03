Spominsko ploščo nad Koširjevo domačijo na prevali na jugovzhodni strani Pasje ravni so neznani storilci z dletom na silo odstranili in jo poškodovali, je včeraj sporočil predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Škofja Loka Viktor Zadnik. Kot je pojasnil, je plošča posvečena padlim borcem Cankarjevega bataljona, ki so se na tem območju 26. in 27. decembra 1941 borili z nemškimi vojaškimi in policijskimi enotami. »Prav na tem območju smo bili deležni provokacij že v preteklem letu, ko je Planinsko društvo Škofja Loka ob obletnici dražgoške bitke organiziralo nočni pohod Po poti Cankarjevega bataljona s Pasje ravni v Dražgoše,« je izpostavil Zadnik.

Spomnil je, da je bil start tradicionalnega, 41. spominskega pohoda 11. januarja lani pri kulturnem domu na Črnem vrhu, pred polnočjo pa se je pojavila skupina mladih, ki je z žaljivkami napadala pohodnike in izobesila domobransko zastavo. »Provokacije so bile tako močne, da so organizatorji pohoda razmišljali celo o prestavitvi starta pohoda v prihodnje,« je pojasnil Zadnik. sta