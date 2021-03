Slovenski biatlonci se na uvodni tekmi finala svetovnega pokala v Östersundu niso vmešali v boj za najvišja mesta. V vetrovnem sprintu se nihče od četverice ni prebil med najboljšo trideseterico, popravni izpit pa prihaja z današnjim zasledovanjem (15.15). Zastor v letošnji sezoni bo padel po jutrišnji dinamični preizkušnji s skupinskim startom.

Fak: Na progi ni bilo hitrosti

V senci boja za veliki kristalni globus je presenetil Italijan Lukas Hofer, ki se je izstrelil na prvo mesto in v konkurenci 102 tekmovalcev slavil drugič v karieri. Hofer je več kot sedem let čakal, da je vnovič zmagal v svetovnem pokalu: »Neverjetno. Od zadnje zmage sem bil sedemkrat na stopničkah, a prav nikoli na najvišji. Večkrat sem bil blizu zmagi, ki je prišla s popolno predstavo.« Štiri sekunde je za zmagovalcem zaostal domačin Sebastian Samuelsson, medtem ko sta vodilna biatlonca sezone Johannes Thingnes Boe in Sturla Holm Laegreid zgrešila vodilno peterico. Norvežan Laegreid je pred zadnjima preizkušnjama sezone zmanjšal zaostanek za rojakom Boejem na vsega petnajst točk. Odločitev o zmagovalcu bo padla prav na zadnji tekmi sezone.

Vsi slovenski tekmovalci so imeli v sprintu preslabe smuči za vidnejši dosežek. Najbolj je razočaran Jakov Fak, ki je na progi v nacionalnem biatlonskem središču na Švedskem nabral več kot minuto zaostanka. Prav vsi štirje slovenski biatlonci so zgrešili po eno tarčo. Faku se je zalomilo v ležečem položaju, čeprav je v letošnji sezoni ravno v tem elementu med najboljšimi na svetu. Od 190 poskusov je v celotni zimi zgrešil samo deset strelov. Ravno včerajšnji spodrsljaj ga je stal boljše izhodišče za zasledovalno tekmo. »Kljub zgolj eni napaki na strelišču je rezultat precej slab. V teku sem se počutil dobro, a smo imeli težave na ravni ekipe. Ni bilo hitrosti na progi in rezultat je temu primeren. V zasledovanju želim izboljšati položaj. Ključno bo natančno streljanje,« je komentiral Jakov Fak.

Miha Dovžan in Rok Tršan sta ostala brez točk in si nabrala velik zaostanek, s katerim se bosta iz ozadja podala na zasledovanje. Za Alexa Cisarja so nastopi v osrednjem delu Švedske že končani, potem ko je za deset sekund zgrešil uvrstitev na predzadnjo tekmo sezone. V Östersundu je sezono prav tako sklenila celotna slovenska ženska reprezentanca, ki v sprintu ni bila konkurenčna tekmicam. Pod trinajsto zmago sezone se je v dvestotem nastopu v svetovnem pokalu podpisala norveška biatlonka Tiril Eckhoff, ki je serijo zmag v sprintu podaljšala na sedem. Če bo ob koncu tedna še dvakrat stala na najvišji stopnički, bo presegla rekord Magdalene Forsberg po številu zmag v sezoni. Švedinja je pred dvema desetletjema namreč zmagala na štirinajstih tekmah.