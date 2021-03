Medtem ko so smučarji skakalci zaradi odpovedi norveške turneje Raw Air prosti že drugi konec tedna, je pred skakalkami turneja Blue bird (Modra ptica) s štirimi posamičnimi tekmami in eno ekipno v Rusiji, kamor je večina reprezentanc dopotovala včeraj s čarterskim poletom iz Münchna do Jekaterinburga. Danes in jutri (obakrat začetek ob 13. uri) bodo tekmovale v Nižnem Tagilu, prihodnji teden od petka do nedelje pa še v Čajkovskem. Tekmovanje so prvič izvedli pred dvema letoma in skakalke so bile navdušene, saj so ruski prireditelji pripravili bogat spremljevalni program z obiskom baletne predstave v operi v večernih toaletah. Za vse je bilo posebno doživetje tudi potovanje z vlakom med Nižnim Tagilom in Čajkovskim.

Slovenska vrsta nestrpno pričakuje finale desete sezone svetovnega pokala za ženske. Nika Križnar vodi v skupnem seštevku po devetih od 13 tekem, reprezentanca pa v pokalu narodov. Ne glede na to, kako se bo razpletla ruska turneja, je za slovensko reprezentanco to že najuspešnejša sezona doslej. Ema Klinec je postala svetovna prvakinja na srednji skakalnici, ekipa je bila srebrna na moštveni tekmi in Nika Križnar bronasta na veliki skakalnici v Oberstdorfu. Križnarjeva ima pred finalom zime le pet točk prednosti pred Japonko Saro Takanaši in 123 točk pred tretjeuvrščeno Norvežanko Silje Opseth, Ema Klinec na petem mestu zaostaja 205 točk.

Križnarjeva je pred odhodom v Rusijo prebolela virozo. »Če želim obdržati rumeno majico, bom morala pokazati vrhunske skoke. V primerjavi z Oberstdorfom, ko sem stvari počela preveč na silo, bom morala biti bolj sproščena in uživati v skokih,« napoveduje 21-letna Nika Križnar. Slovenija se bo v pet zračnih bitk za prestižno lovoriko v pokalu podala oslabljena. Jerneja Brecl je ostala doma, kot razlog pa je navedla padec forme in strah pred okužbo s koronavirusom. Obenem se govori, da ni bila zadovoljna z odločitvijo glavnega trenerja Zorana Zupančiča, ker je ni uvrstil med štiri skakalke za ekipno tekmo, potem ko je bila deveta na tekmi posameznic na srednji skakalnici. V pokalu narodov ima Slovenija 146 točk prednosti pred Norveško in 170 pred Avstrijo. Zaradi slabega počutja, Norvežani trdijo, da ne gre za okužbo s koronavirusom, je nastop odpovedala dobitnica treh kristalnih globusov Maren Lundby, ki je bila junakinja svetovnega prvenstva v Oberstdorfu s štirimi kolajnami.