»To je velika priložnost za promocijo mesta, za večjo prepoznavnost. Verjamem, da bomo znova dokazali, da smo odlični gostitelji, da imamo odlično športno infrastrukturo in da je takšna prireditev najboljša spodbuda mladim in vsem drugim, da se začnejo ukvarjati s športom. Slogan prvenstva Leta so samo številka pa sporoča, da lahko vsakomur, ne glede na starost in različne ovire, uspe. Seveda če je, tako kot so nogometaši in vsi drugi športniki, na poti do svojega cilja vztrajen in predan,« pravi celjski župan Bojan Šrot. Hkrati je prepričan, da bodo v Celju, ki je eno od štirih slovenskih mest, kjer bodo od 24. do 30. marca gostili evropsko nogometno prvenstvo za mlajše od 21 let (U21), s tem še utrdili svoj položaj na športnem zemljevidu Evrope. Dogodek pa bodo izkoristili tudi za promocijo mesta. »Žal nam je le, da bodo vse tekme zaradi epidemije potekale ob praznih tribunah. Navijače bomo pogrešali tudi v mestu, saj so vedno poskrbeli za živahen utrip,« pravijo v lokalnem organizacijskem odboru.

Navijaško vzdušje tudi v Domu sv. Jožefa V priprave na letošnji največji športni dogodek v Celju so se vključili tako prostovoljci posamezniki kot tudi organizacije in podjetja, prav tako mladi v celjskih vrtcih, osnovnih in nekaterih srednjih šolah ter mladinskih društvih in organizacijah. Ti so na temo nogometa v Celju in evropskega nogometnega prvenstva U21, ki ga bosta pod okriljem Uefe gostili Slovenija in Madžarska, ustvarili velike plakate v sklopu projekta »Mladi za Celje – galerija na prostem«. Prvih deset od dvajsetih prijavljenih bo od 23. marca predstavljenih na desetih izbranih lokacijah v mestu, ko bodo v Celje prispele gostujoče nogometne reprezentance Češke, Španije in Italije. Po 6. aprilu pa jih bodo nadomestili z novimi, ki jih bodo ustvarili otroci in mladi na temo sto let igranja nogometa v Celju (1919–2019) in zgodovinskega uspeha nogometnega kluba Celje ob lanskem osvojenem naslovu državnih nogometnih prvakov. »V aktivnosti pa se že nekaj časa vključujejo tudi stanovalci Doma sv. Jožefa, ki spoznavajo lepote in posebnosti držav udeleženk, okušajo njihove kulinarične dobrote in izdelujejo navijaške rekvizite. Še posebno so bili navdušeni, ko so se fotografirali med igranjem nogometa in s pokalom celjskih nogometnih državnih prvakov,« pove Mojca Grušovnik Andrić s celjske občine.