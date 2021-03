Pred košarkarji Cedevite Olimpije je peklenski zaključek rednega dela lige ABA. Trenerju Jurici Golemcu in njegovim igralcem je ostalo še sedem tekem, na katerih se bodo dvakrat pomerili s Crveno zvezdo, v gosteh pa še z Budućnostjo in Mornarjem. Za uvrstitev med štiri najboljša moštva in s tem uvrstitev v polfinale bodo zmaji potrebovali kakšnega od skalpov konkurentov za najvišja mesta, obenem pa jim nikakor ne sme spodrsniti na obračunih, kjer bodo v izraziti vlogi favorita – proti Zadru, Ciboni in Megi. Prvo bo danes ob 21. uri v Stožicah na vrsti dalmatinsko moštvo, ki se želi izogniti predzadnjemu mestu in s tem dodatnim kvalifikacijam za obstanek v ligi ABA. Krka je to pot prosta, saj bi morala igrati s Primorsko, ki je pred časom ugasnila.

Po bolečem izpadu iz evropskega pokala so Ljubljančani prejšnji teden dobili zaušnico še v ligi ABA, ko jih je v pomembnem obračunu spravila na kolena Igokea. Ob že omenjenem težkem razporedu so si torej zmaji pot v tako želeni polfinale jadranskega tekmovanja otežili, zato bodo morali do konca rednega dela pokazati, iz kakšnega testa so. Po dobrih igrah v dosedanjem delu sezone bi bila neuvrstitev v polfinale lige ABA veliko razočaranje.

»Zadar ima odlično fiziognomijo ekipe, ki je zelo dobro vodena, zato tekma zagotovo ne bo lahka. Njihovi košarkarji so izjemno individualno nadarjeni. Mi bomo morali igrati moštveno, fizično in energično, če želimo, da zmaga ostane doma,« pojasnjuje Jurica Golemac, ki je imel v tem tednu dovolj časa, da psihično in fizično dvigne ekipo po razočaranjih in daljšem obdobju na poti.

Liga ABA, 22. krog: Split – Mega 74:65, FMP – Cibona -:-, danes ob 17. uri: Partizan – Mornar, ob 19. uri: Borac – Igokea, ob 21. uri: Olimpija – Zadar, nedelja ob 20. uri: Budućnost – C. zvezda.