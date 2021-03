Začetek pomladi zaznamuje tudi svetovni dan lutk, ki ga – podobno kot svetovni dan poezije – pod okriljem Unesca praznujemo 21. marca, in to že vse od leta 2003. Letos bo sicer minil v znamenju zaprtih gledališč ter raznovrstnih protikoronskih omejitev in ukrepov, kar pa po mnenju generalne direktorice Unesca Audrey Azoulay, nekdanje francoske ministrice za kulturo, še bolj neposredno opominja na pomen lutkovne (in vsakršne druge) umetnosti. V svoji mednarodni poslanici je tako poudarila nujnost široke dostopnosti do žive umetnosti in opozorila, da je ta bistvena za ohranitev kulturne raznolikosti. »Na seznamu nesnovne kulturne dediščine človeštva je trenutno že dvanajst različnih oblik lutkovne umetnosti – od kamboškega sbek thoma pa vse do slovaškega in češkega lutkovnega gledališča. Vsaka od njih združuje posebno veščino in tradicijo ter predstavlja skupno dediščino, ki jo je treba varovati.« V času trenutne krize seveda še toliko bolj.

Slovensko poslanico je za to priložnost prispevala Maja Kunšič, igralka in animatorka Lutkovnega gledališča Ljubljana, ter v njej opisala lastno izkušnjo ustvarjanja v letu pandemije – in vse težave, zaplete pa tudi strahove, s katerimi se je srečevala med sodelovanjem pri mednarodni koprodukcijski predstavi. »Vendar je bilo to tudi leto upanja, ustvarjalnosti in vztrajnosti. Leto, ko se zaveš, da ni vse samoumevno ter da se je vredno in nujno boriti za obstoj umetnosti, saj je bistvenega pomena za našo družbo.«

Čeprav lutkarji svojega praznika ne bodo mogli počastiti z običajno količino slovesnosti, ga bodo vsaj ponekod vendarle tako ali drugače zaznamovali. V Lutkovnem gledališču Ljubljana bodo denimo jutri ob 20. uri pripravili pol ure trajajočo »gledališko razstavo« Nevidna, ki bo mimoidočim na ogled v »izložbah« oziroma zunanjih vitrinah njihove stavbe na Krekovem trgu. Z dogodkom, ki temelji na še neizvedeni istoimenski predstavi v režiji Primoža Ekarta, pa bodo opozorili tudi na dejstvo, da so gledališča v Sloveniji zaprta že skoraj pol leta. »V tem času smo za gledalce ustvarjali nove predstave. Nekatere so si lahko ogledali po spletu, za druge pa smo ocenili, da bi v virtualni obliki izgubile svojo gledališko magijo; kajti zares se nas lahko dotakne zlasti tista uprizoritev, kjer umetniško vizijo skupaj dihajo in ustvarjajo tako igralci kot tudi gledalci,« ob tem pojasnjujejo v naši osrednji lutkovni hiši. V njej sicer trenutno prek spleta ponujajo na ogled kar 17 predstav za različne starostne skupine, od tega so tri plačljive, preostale pa so na voljo brezplačno.