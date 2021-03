Samsung je v sredo predstavil novo generacijo mobilnikov srednjega cenovnega razreda. Modela galaxy a52 in galaxy a52 5G sta naslednika lanske prodajne uspešnice galaxy a51, pri čemer drugi model prinaša tudi podporo za omrežja 5G. Tretji model galaxy a72 je malenkost večji, opremljen pa je tudi z eno kamero več na hrbtni strani. Natančneje s teleobjektivom.

Vse tri naprave imajo praktično identični dizajn. Najbolj opazna razlika med modeloma a52 in a72 je diagonala zaslona. Mobilnika a52 in a52 5G imata diagonalo 16,51 centimetra (6,5 palca), model a72 pa 17 centimetrov (6,7 palca). Vsi trije modeli imajo super AMOLED-zaslon z ločljivostjo 2400x1080 (FHD+). Manjša zaslona imata gostoto 407 pik na palec (ppi), medtem ko je pri a72 zaradi iste ločljivosti in nekoliko večje diagonale gostota 394 ppi. Ena od glavnih novosti novih modelov je višja hitrost osveževanja zaslona za bolj žametno gibanje slike. Osnovni model a52 in model a72 imata zaslon s frekvenco 90 hercev, medtem ko se model a52 5G lahko pohvali celo s 120-herčno frekvenco, ki jo najdemo na Samsungovih premijskih mobilnikih. Zasloni ob tem zmorejo še svetilnost 800 nitov.

Navzven skoraj nerazločljivi Dizajn prednje strani mobilnika je zadržan. Ploščat in z nekoliko več črne obrobe, kot bi je našli na premijskih napravah. Luknja za prednjo kamero je v skladu s trenutnimi oblikovalskimi smernicami na sredini čela. Skozi njo na vseh treh modelih kuka kamera z ločljivostjo 32 milijonov pik (MP). Ko mobilnike obrnemo, ostanejo skoraj nerazločljivi med seboj. Iz vseh raste identična ploščad s štirimi objektivi in eno LED-bliskavico. Ob podrobnejšem pregledu pa opazimo, da se eden od objektivov na mobilniku a72 razlikuje od objektiva, ki zaseda isti položaj na modelih a52 in a52 5G. Na vseh modelih najdemo enako glavno kamero z ločljivostjo 64 MP in optično stabilizacijo, enako ultraširokokotno kamero z ločljivostjo 12 MP ter enako bližinsko oziroma makro kamero z ločljivostjo 5 MP. Četrti objektiv na modelih a52 in a52 5G je pravzaprav globinsko tipalo za boljše ostrenje, medtem ko je model a72 opremljen s teleobjektivom z ločljivostjo 8 MP in zmožnostjo 3-kratne optične povečave. Zaradi odsotnosti teleobjektiva modela a52 in a52 5G premoreta zgolj 10-kratno digitalno povečavo, medtem ko a72 poleg optične ponuja še 30-kratno digitalno povečavo. Kakovost digitalne povečave je praviloma bistveno slabša od optične.