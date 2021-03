Prah in pepel

Mineva leto dni, odkar se je gledališče preselilo na splet. V rokovniku imam zabeležen datum iz lanskega marca, ko sem si v Mariboru ogledal eno zadnjih predstav na odru; ko sem se pozno zvečer vračal v Ljubljano, je radio že poročal o zaprtju vsega javnega življenja, še posebej gledališč. Konec pomladi in septembra smo se vrnili na koncerte in predstave (če smo se dokopali do vstopnic), ki smo jih lahko spremljali iz skoraj praznih dvoran, zdesetkani, temeljito razkuženi in z masko na obrazu. Oktobra je sledil novi lockdown, ki še traja in mu ni videti konca.