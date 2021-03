Dokler bo film, bo tudi Andrija Zafranović

V Pragi je umrl Andrija Zafranović. Človek, ki je ljubil življenje kot film. In film kot življenje. Pod njegovo čudežno roko so se sestavljale in zaživele gibljive slike. S svojim znanjem, intuicijo, s svojo neizmerno kreativnostjo je vdahnil življenje številnim zgodbam vsepovsod po svetu.