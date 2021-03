Matjaž Rakovec, župan Kranja: Čez šest let bo imel Kranj popolnoma drugačno podobo, kot jo ima zdaj

Rojen Kranjčan na dolgotrajnem začasnem delu in bivanju v Ljubljani je že dobri dve leti župan Kranja, kjer zdaj tudi živi. Skozi pogovor je mogoče razbrati, da ima gorenjska prestolnica končno župana, ki diha z mestom in primestnimi zaselki. V slogu Zorana Jankovića namreč »iz glave« navaja imena mestnih ulic in celo hišne številke, na katerih si, recimo, lahko obetamo nova stanovanja, trgovine.