Esad Babačić, avtor knjige o slovenski pank poeziji: Res nismo nikoli zares znoreli

Slovenski pesnik Esad Babačić je pred dnevi izdal knjigo z naslovom Zamenite mi glavo, v njej pa zbral besedila iz slovenskih pank rok skladb izpred 40 let. Pred pankom so bila slovenska rok besedila nevznemirljiva. Nezveneča. Brez dobrih refrenov. Obenem tudi neenakovredna ameriškemu in angleškemu rokenrolu, čeprav glasbeno znanje ni bilo sporno. S pankom je ta problem naenkrat izginil. In z besedili je zaživela tudi glasba. Revolucija 2000S ali Večerna revolucija, dva hita iz tistih časov, sta na radiu zvenela enakovredno Little Richardu.