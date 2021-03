Leta 2007 se je domislil besede copenhagenize in dve leti kasneje ustanovil Copenhagenize Design Company, ki mestnim oblastem po vsem svetu svetuje, kako naj mesta postanejo bolj prijazna kolesarjem in bolj prijetna za bivanje. Agencija tudi vsako leto ocenjuje napredek več kot 80 mest na tem področju in jih po 13 kriterijih razporedi v tako imenovani Copenhagenize Index. V času pandemije je Colville-Andersen, ki sicer neprestano potuje po vsem svetu, naenkrat večinoma ostal doma, peš odkrival svoje mesto in se navdušil nad mnogimi skritimi kotički, ki jih doslej sploh ni poznal. Pravi, da moramo ljudje pandemije razumeti tudi kot priložnost, da se mesta zamislijo nad tem, komu želijo služiti v prihodnje in komu v prid jih je treba upravljati. Pandemija je v danski prestolnici tudi zaradi dela od doma precej zmanjšala mobilnost meščanov in mesto, ki ga sicer oblegajo turisti z vsega sveta, je spet postalo predvsem prostor domačinov. V številnih evropskih mestih so v času pandemije več prostora v prometu namenili kolesarjem, tudi v Parizu, Berlinu in Milanu, ter rešitve, ki so bile sprva začasne, večinoma spremenili v stalne, ker se je izkazalo, da pripomorejo k boljši kvaliteti življenja v mestu. Colville-Andersen zato župane spodbuja, naj tudi po pandemiji težave mestnih središč in druge probleme metropol rešujejo z več poguma in inovativnosti.