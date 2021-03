Slovenija, država dveh hitrosti cepljenja

Slovenija ima enotno nacionalno strategijo cepljenja proti novemu koronavirusu. Državno vodstvo pa se je v veliki meri odreklo neposrednemu vplivu na njeno izvajanje. Skoraj celotno odgovornost je vlada prenesla na cepilne centre. Bolj ko so ambiciozni in bolje ko so organizirani, hitrejši so.