Ker so imeli že spomladi tolikšno število obolelih, so bili prepričani, da je prebivalstvo prekuženo in da si lahko dovolijo življenje brez skrbi pred ponovno okužbo z virusom. Vendar pa so se mnogi, ki so covid-19 že preboleli, znova okužili in zboleli, v Manausu pa so se januarja ponovno soočali s podobno situacijo kot spomladi. Ferrante, ki je kot koordinator interdisciplinarne skupine po nalogu zvezne države Amazonas raziskoval širjenje epidemije, je že avgusta lani napovedal njen katastrofalen drugi val. Toda v državi, v kateri celo njen predsednik Bolsonaro podcenjuje nevarnost virusa, mladega znanstvenika le redko poslušajo. Še več, sooča se z anonimnimi klici in grožnjami s smrtjo po telefonu ter na družbenih omrežjih, pred kratkim so ga neznanci celo poskušali zvleči v neki avtomobil. Ker je predsedniku Bolsonaru očital neposredno odgovornost za strašanski smrtni davek, ki ga je covid-19 terjal v Braziliji, so vladni uslužbenci stopili v stik z inštitutom, za katerega dela, in spraševali po njegovih osebnih podatkih. A Ferrante kljub temu še naprej svari zlasti mednarodno skupnost, da mora strožje nastopiti proti škodljivi politiki brazilskega predsednika, saj v državi trenutno vladajo razmere, ki so idealne za to, da se razvije mutacija virusa, odporna na doslej uporabljana cepiva. Vselej, ko cepljenje ne poteka dovolj hitro, virus pa je še široko razširjen med prebivalstvom, namreč obstaja velika verjetnost, da se razvije tako imenovani escape virus, pred katerim doslej preizkušana cepiva ne ščitijo več, s tem pa je praktično izničeno edino učinkovito orožje za dokončno zatrtje pandemije.