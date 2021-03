Izjava kot izziv

Družbena omrežja niso pregorela, borci niso nemudoma poslali protestnega pisma medijem. Nova Slovenska zaveza tudi ne. Celo strankarska politika – z redkimi izjemami – je molčala. Dolgo pripravljana izjava Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) o spravi je bila v javno življenje pospremljena tiho, morda spoštljivo, morda ignorantsko, a brez politikantskega vreščanja in takojšnje diskreditacije. To je dobro – če bo tako ostalo.