Ko je v sredo zvečer v bližini mesteca Vivaro v furlanski provinci Pordenone zašlo sonce, je vojska začela z nočno vajo mehanizirane brigade Pozzuolo del Friuli na strelišču Cellina-Meduna. Kot poročajo tuji mediji, je najmanj eden iz voda štirih centaurov, gre za oklepnike z osemkolesnim pogonom, iz neznanega razloga streljal v popolnoma napačno smer, naravnost v kokošnjak. V tem nenavadnem manevru so jo skupili nesrečni piščanci. Sreča v nesreči je po poročanju La Repubblice v veliki meri v tem, da vojska na vajah ne uporablja municije z eksplozivnimi glavami. Tako so bili 105-milimetrski izstrelki, ki so prebili in porušili steno, usodni za 50 piščancev in ne za še več živali na farmi.

Vrnitev v bazo, kot da se ni zgodilo nič Da se je ponoči dogodilo nekaj nenavadnega, je lastnik farme opazil šele zjutraj, saj se je vojska po vaji povsem mirno vrnila v bazo, ne vedoč, da so izstrelki zadeli kokošnjak. Lastnik kmetije si je zjutraj menda kar nekaj časa belil glavo z vprašanjem, kaj se je sploh zgodilo. Poklical je karabinjerje, s katerimi so skupaj razrešili misterij. Po policijskem poročilu je državni tožilec odredil, da do zaključka preiskave zasežejo vse štiri oklepnike. Preiskava bo pokazala, kdo je odgovoren za to nadvse resno napako. Strelišče je namreč zavezano k spoštovanju izjemno strogih predpisov glede zagotavljanja varnosti za prebivalce okoliških naselij. Predstavniki italijanske vojske so naslednjega dne potrdili, da je šlo med vajo nekaj narobe. Napovedali so sodelovanje pri preiskavi »piščančjega masakra v Pordenonu«, kot so incident hudomušno poimenovali uporabniki družbenih omrežij. Na slednjih se sicer medtem množično zbija šale na račun italijanske vojske, na lažni wikipediji pa je celo vzniknila stran Bitka pri Cellini.