Slovenska alpska smučarska reprezentanca je sicer na ekipni tekmi finala svetovnega pokala v Lenzerheideju izgubila četrtfinalni dvoboj proti Avstriji, a kljub temu pustila najboljši vtis doslej. Za Slovenijo sta točki prispevala Tina Robnik in Štefan Hadalin, medtem ko sta morala Andreja Slokar in Žan Kranjec priznati premoč tekmecema. Ker je bil rezultat v zmagah izenačen, sta zmagovalca določila seštevek najboljšega časa smučark in smučarjev, v seštevku pa so bili za dve stotinki hitrejši Avstrijci.

Tragičen junak v slovenski reprezentanci je bil Žan Kranjec. Pred njegovim nastopom na paralelnem veleslalomu je namreč Slovenija vodila v zmagah z 2:1, Vodičan pa za Fabiom Gstreinom ni smel zaostati za več kot 13 stotink. Kranjec je zaostal za 15 stotink ter poskrbel za novo zaušnico slovenske reprezentance. Poraz pa je imel tudi pozitivno plat, predvsem s stališča vodstva slovenske alpske smučarske reprezentance. Slovenija se je namreč pokazala v najmočnejši zasedbi, potem ko je v preteklosti ekipne preizkušnje jemala z levo roko. Zato je statistika Slovenije sila bleda, saj je v vsej zgodovini ekipnih tekmah zmagala le enkrat.

Zmage, ki je štela za pokal narodov, se je veselila Norveška. Skandinavci, tekmovali so Kristina Riis-Johannessen, Kristin Lysdahl, Sebastian Foss-Solevaag in Leif Kristian Nestvold-Haugen – so bili v finalu boljši od Nemčije. Tretje mesto so zasedli Avstrijci, ki so bili v malem finalu boljši od Švedov. Ekipna tekma se je sicer izkazala za atraktivno in nepredvidljivo. To dokazuje dejstvo, da se je vseh osem dvobojev od četrtfinala naprej končalo z izenačenim rezultatom 2:2. Najtesnejši pa je bil ravno dvoboj med Slovenijo in Avstrijo.

Jutri bosta na finalu svetovnega pokala veleslaloma, v nedeljo pa slaloma. Skupaj bo nastopilo pet slovenskih alpskih smučarjev. Ana Bucik v slalomu in veleslalomu, Žan Kranjec v veleslalomu, Štefan Hadalin in Andreja Slokar pa v slalomu.