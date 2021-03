Izbor produktov leta kot običajno poteka v februarju ter sloni na rezultatih neodvisne in reprezentativne nacionalne potrošniške raziskave podjetja Nielsen, v kateri novosti med izdelki in storitvami ocenjujejo izključno slovenski uporabniki. Letošnja raziskava je vključevala 418 izdelkov iz več kot 50 različnih kategorij, potrošniki pa so jih ocenjevali na podlagi inovativnosti, privlačnosti in svoje uporabniške izkušnje.

Priznanje izbran produkt leta sta v imenu družbe JUB prevzela vodja razvojnega področja za zaščito izdelkov dr. Janez Orehek in vodja trženja Do It Yourself mag. Simona Sojar, ki je izpostavila zavezo JUBa k trajnosti, skrbni izbiri surovin, vestnemu ravnanju z okoljem ter izboljšanju kakovosti bivanja in našega počutja v bivalnih prostorih: »Pomembno je, katere izdelke kupujemo in jih vgrajujemo v svoj dom, saj zdaj v povprečju kar 90 odstotkov časa preživimo doma. Z inovativno barvo JUPOL Antimicrob v JUBu dokazujemo, da pri razvoju svojih inovativnih izdelkov upoštevamo potrebe potrošnikov in z njimi naslavljamo izzive, s katerimi se vsakodnevno soočajo.« JUPOL Antimicrob je visoko pokrivna antimikrobna pralna notranja barva, primerna za vse prostore, kjer se želijo uporabniki zaščititi pred okužbami z virusi in bakterijami. Barva uničuje in preprečuje nadaljnji razvoj mikroorganizmov, med njimi koronavirusov, bakterij, plesni in alg, ter že v prvih 24 urah zmanjša koncentracijo virusov in bakterij za 99,9 odstotka.