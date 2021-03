Predstavljena kuhinja je v obliki črke U. Zaradi manjšega števila korakov in funkcionalnosti so hladilnik, pomivalno korito in kuhališče umeščeni v tako imenovani funkcijski trikotnik, ki nam omogoča najkrajši prehod med njimi. Prvi element v funkcijskem trikotniku je hladilnik, ki je umeščen v visoko omaro. Poleg hladilnika sta pečica in mikrovalovna pečica, ki sta dvignjeni nad delovno površino in zato lažji za uporabo. Poleg pečice sta visoka omara za shranjevanje živil in omara za shranjevanje malih gospodinjskih aparatov.

Druga točka funkcijskega trikotnika je pomivalno korito. Nad njim je umeščeno okno, ki je lahko za uporabnika prijetno, saj je pogled v naravo med kuhanjem ali med pripravo hrane dodana vrednost. Moramo pa biti pozorni, da je višina zidu prilagojena za neovirano odpiranje okna, višina okenske police se dvigne za toliko, da med odpiranjem ne udarimo ob vodovodno armaturo.

Tretja točka funkcijskega trikotnika pa je kuhalna plošča, ki je umeščena na sredino kuhinjskega otoka. Nad njo je nameščena kuhinjska napa, pod delovnim pultom pa več kuhinjskih elementov z vgrajenimi predali in izvlečnimi policami. Konceptualna zasnova predlagane umestitve kuhinjskih elementov, kot je prikazana na 3D vizualizaciji, je prikazana v belih barvah z dodatkom naravnega lesa, ki se ponovi na delovni površini in prav tako na okenskih okvirjih.

Vesna Čas, študentka Fakultete za dizajn, Ljubljana.