Pijan v napačno smer na avtocesti Novomeški policisti so v sredo na avtocesti lovili posebno nevarnega voznika avta VW passat, ki je vozil v napačni smeri. Ko so ga izsledili, se je trdo delo šele začelo. Več patrulj ga je ustavljalo, a moški znakov mož v modrem ni upošteval in je dirjal naprej. V napačno smer. Načrt je sicer imel, a izredno slabega in izjemno nevarnega – na počivališču Starina je namreč avto skušal obrniti, a mu je pri tem uspelo le trčiti v varovalno ograjo. Povsem neverjetno pa je, da je moški skušal peljati še dalje, kar mu je policija preprečila. Triinpetdesetletnik je bil za volanom konkretno opit, namerili so mu 1,7 promila alkohola.

Trčil v semafor in policijski avto Pravo dramo pa je v petek popoldne minuli teden povzročil 26-letnik na Viču. Objestni voznik se na opozorila policistov ni odzival in je oddirjal naprej proti Rožni dolini. Vozil je nevarno, vmes povzročil prometni nesreči in trčil v dva avta, a ga tudi to ni ustavilo. Zaletel se je še v semafor in v policijsko vozilo pred sabo. Ko je policistom nevarnega voznika končno uspelo ustaviti, so ugotovili, da je mladenič po ljubljanskih ulicah dirjal tako brez izpita kot z ukradenimi registrskimi tablicami, pregled zaradi suma vožnje pod vplivom drog pa je zavrnil. Čakajo ga kazni za nevarno vožnjo in tatvino.

Vozil brez kolesa Še policisti se včasih začudijo, kako brezbrižni (ali pa neumni?) so lahko vozniki. Prejšnji teden so med rednim nadzorom prometa v Velenju namreč ustavili voznika vlečnega in priklopnega vozila, ki je prevažal nevarno blago. Do tukaj problemov še ni. Nastali pa so takoj, ko so ugotovili, da je moški to prevažal brez enega od koles na priklopniku. Izločili so ga iz prometa, proti njemu in njegovemu šefu opravili prekrškovni postopek, nespametna poteza pa ju bo stala več tisoč evrov.

Izdala ga je klobasa Po neverjetnih devetih letih je nemška policija rešila primer vloma, po domače bi celo lahko rekli, da so imeli krompir. A brez novodobne tehnologije jim tudi ta ne bi nič pomagal. Primer sega v davno leto 2012, ko je policija preiskovala vlom, a razen napol pojedene klobase na kraju zločina niso našli druge sledi. Nepridiprav je očitno med napornim vlomom postal lačen, zato si je postregel s klobaso, ki jo je tam našel, a naredil ključno napako. Pogrizeno hrano je požrešnež pustil tam in policistom omogočil, da so tako dobili njegov DNK. A ker tega takrat ni bilo v sistemu, je primer ostal nerešen. Doslej. Moškega, gre za 30-letnega Albanca, so v Franciji prijeli v povezavi z nasilnim zločinom. A na žalost ne gre pričakovati, da bi ga zaradi »nasilja« nad mesnino izročili Nemčiji, saj je kaznivo dejanje v vsem tem času zastaralo. Policija ni natančneje razložila, za kakšno klobaso je šlo, temveč je povedala le, da je bila »trša različica«.