Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu se je danes potekal žreb četrtfinala in polfinala lige prvakov. Nabor ekip, ki so se uspele prebiti v to fazo tekmovanja je obetal zanimive obračune, žreb pa je obete nato tudi izpolnil. Na osmih srečanjih, ki jih bomo med 6. in 14. aprilom lahko spremljali, bo težko napovedati izrazite favorite.

Še najbolj tej vlogi ustreza Manchester City v dvoboju z Borusijo iz Dortmunda, a so Nemci vselej sposobni pričarati presenečenje. Zelo izenačeno bo tudi merjenje moči med Portom in Chelseajem, ki pod novim trenerjem Thomasom Tuchlom igra bolje, a še vedno lovi strelsko formo. Največji poslastici pa nas čakata na obračunih Baryerna in Paris St. Germain ter Real Madrida in Liverpoola.

V polfinalu se bodo pomerili zmagovalci parov Bayern/PSG in Manchester City/Dortmund ter Real/Liverpool in Porto/Chelsea.

Prve tekme bodo 6. in 7. aprila, povratne pa 13. in 14. aprila. Polfinale bo nato 27. in 28. aprila ter 4. in 5. maja, finale pa 29. maja v Istanbulu.

V osmini finala je Chelsea izločil madridski Atletico z Janom Oblakom, branilec naslova Bayern je prepričljivo dobil dvoboj z Laziem, Real Madrid z Atalanto Josipa Iličića, Manchester City je odpravil Borussio Mönchengladbach, Porto je izločil Juventus, Borussia Dortmund Sevillo, Paris St. Germain Barcelono in Liverpool Leipzig Kevina Kampla.