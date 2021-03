***

Anton Balažek je povedal, da DeSUS ni del koalicije ustavnega loka, prav tako ni del vladne koalicije. Ne morejo igrati dvojne vloge, temveč morajo biti pozitivni in sodelovati pri gradnji tistega, kar je za Slovenijo dobro. Po drugi strani pa morajo ohraniti svojo držo in spoštovati sklepe organov stranke. Sam bo stranko vodil začasno in timsko, zato ne namerava sprejemati nekih velikih strateških potez, ne da bi se o tem pogovorili v organih stranke. ik