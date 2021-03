Na Aljaski se je včeraj začelo prvo visoko srečanje predstavnikov ZDA in Kitajske v času nove ameriške vlade. Da to ne bodo pogovori, ki bi potekali v zelo sproščenem vzdušju in brez trenj, se je napovedovalo, še preden so za skupno mizo sedli zunanja ministra obeh držav Antony Blinken in Wang Yi ter svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost Jake Sullivan in državni svetnik Yang Jiechi, ki je eden ključnih oblikovalcev kitajske zunanje politike.

Ameriški predstavniki so pred srečanjem sicer dejali, da je namenjeno uvodni izmenjavi stališč, da strani dobita vpogled v razmišljanje druge, a dodali, da bodo odprli vprašanja ravnanje Kitajske v Hongkongu, proste plovbe, Tajvana, Ujgurov (njihovih predstavniki v tujini so pisno pozvali Blinkna, naj se na srečanju zavzame za zaprtje prevzgojnih taborišč na Kitajskem), trgovinskih praks in druga. »Pravijo, da so odgovorni zagovorniki multilateralnega sistema, toda njihova dejanja so v mnogih pogledih zelo daleč od tega,« je na brifingu, katerega prepis je objavil State Department, pred srečanjem dejal predstavnik ameriške administracije.

Tik pred srečanjem sankcije Biden kljub vsem kritikam svojega predhodnika pomenljivo ni ukinil carin, ki jih je proti Kitajski uvedel Trump, in je v izjavah zelo kritičen do Pekinga, ki ga nova ameriška vlada razglaša za največjega strateškega tekmeca. Ob tem pa njeni predstavniki pravijo, da bo bo vendarle potrebno tudi sodelovanje pri vprašanjih mednarodne varnosti, podnebja ali brzdanja Severne Koreje, čemur naj bi bilo tudi namenjeno prvo srečanje, ki za obe strani predstavlja tudi začetno iskanje modusa operandi. Bidnova vlada je priprave nanj začinila še s torkovim sprejetjem sankcij proti 24 kitajskim uradnikom, ki jih obtožuje spodkopavanja avtonomije Hongkonga. Vsi so sicer že bili tudi tarče ukrepov Trumpove vlade. »To je tako, kot bi gostitelj pljunil na mizo, ko gosta povabi na večerjo,« je sprejetje sankcij tik pred srečanjem za kitajski Global Times označil Lu Xiang, strokovnjak za ameriške študije kitajske Akademije za družbene vede.

Kitajska: Na Aljasko ne potujemo zato, da bi popuščali Uradni Peking je pred srečanjem poslal jasno sporočilo, naj ZDA ne pričakujejo, da bo Kitajska ravnala proti svojim interesom ali kakor koli popuščala. Opustijo naj iluzije, če mislijo, da bodo visoki kitajski predstavniki odpotovali na »zamrznjeno in ledeno« Aljasko samo zato, da »sklepajo kompromise in popuščajo«, je za kitajske medije po poročanju Reutersa dejal kitajski veleposlanik v ZDA Cui Tiankai. Podobno je bilo sporočilo tiskovnega predstavnika kitajskega zunanjega ministrstva Zhaa Lijiana, ki je dejal, da » ne pričakujemo, da bo ta en dialog rešil odprta vprašanja med Kitajsko in ZDA. Bi pa ameriška stran morala razmeti trdna stališča Kitajske o svojih interesih suverenosti, varnosti in razvoja.« Obregnil se je tudi ob zelo dejavno ameriško diplomacijo okoli Kitajske pred srečanjem na Aljaski, ko se je Biden virtualno dobil z vodji Indije, Japonske in Avstralije, Blinken pa skupaj z obrambnim ministrom Lloydom Austinom odpotoval v Tokio in še v Seul, kar je znak krepitve zavezniškega obroča okoli Kitajske. »Nima se smisla zatekati k diplomaciji mikrofona, se združevati proti Kitajski in nanjo izvajati pritisk,« je dejal Zhao.

Skupne izjave ne bo Strani se pred srečanjem nista strinjali niti o tem, ali gre za začetek strateškega dialoga, kakršen je med državama potekal v preteklosti. ZDA so to zanikale, rekoč, da gre za enkratno srečanje. Njeni diplomati so dodali, da so vztrajali pri skupnem srečanju, na katerem sodelujeta tako zunanji minister kot svetovalec za državno varnost, rekoč da je Peking v preteklosti skušal ustvarjati rivalstvo med člani ameriške vlade. Sporočili so, da po srečanju ne bo skupne izjave. Kitajska in Rusija pa sta sporočili, da bo prihodnji teden na obisku v Pekingu ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Državi sta obe tarči ostrih kritik nove ameriške vlade, pričakovati je tudi , da bodo šefa ruske diplomacije seznanili s pogovori na Aljaski.