Na naravno zaščito se po prebolelem covidu ne gre zanašati

Okoliščino, da so na Danskem zelo zavzeto in pogosto testirali prebivalstvo s PCR-testi, je izkoristila skupina znanstvenikov pod vodstvom epidemiologa Christiana Holma Hansena. V tej skandinavski državi so lani brezplačno testirali približno štiri milijone ljudi, to je več kot dve tretjini prebivalstva. Raziskovalci so imeli tako na voljo več kot deset milijonov rezultatov PCR-testov. S temi podatki so izračunali, da približno 80 odstotkov ljudi, ki so bili že okuženi s koronavirusom, vsaj šest mesecev uživa zaščito pred ponovno okužbo. Možno je, da imunost traja tudi dlje. Pri boleznih zaradi podobnih koronavirusov (sars in mers) je zaščita trajala do tri leta, je nemškemu Spieglu razložila Daniela Michlmayr z državnega inštituta za serologijo v Köbenhavnu.