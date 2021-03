Umrl je 61-letni predsednik Tanzanije John Magufuli. To je po televiziji sporočila podpredsednica države Samia Suluhu. Dejala je, da je imel že deset let težave s srcem, in razglasila štirinajstdnevno žalovanje.

Suluhujeva, ki je muslimanka, bo vodila državo naslednja štiri leta, potem ko je Magufuli, ki je bil katoličan, lani začel svoj drugi petletni mandat. Z njegovo smrtjo naj bi se v 60-milijonski Tanzaniji začelo obdobje nestabilnosti, saj naj bi bil »Buldožer«, kot so ga zaradi energičnosti in avtoritarizma klicali, nezamenljiv v vladajoči stranki, zaradi odločnega boja proti korupciji pa je bil priljubljen tudi med številnimi Tanzanijci.

Neučinkovita politika zanikanja

Magufulija od konca februarja ni bilo več na spregled, ne da bi kdo to pojasnil. Še prejšnji teden je premier Kassim Majaliwa izjavil, da je »zdrav in da dela s polno paro«. Menda pa je zbolel za koronavirusom, kar bi lahko razumeli kot svojevrsten bumerang, potem ko je junija zanikal obstoj tega virusa v Tanzaniji, to pa kot verni katoličan pripisal tridnevnim molitvam po vsej državi. Še februarja so tudi iz Slovenije ljudje hodili na lepše na tanzanijsko otočje Zanzibar, ker so oblasti trdile, da tam virusa ni. A ravno februarja je za covidom-19 umrl podpredsednik Zanzibarja.

Maja lani je bilo v državi uradno vsega skupaj 509 okuženih in 20 mrtvih, potem pa se je Tanzanija pridružila Turkmeniji in Severni Koreji kot edinima državama, ki ne objavljata podatkov o žrtvah koronavirusa. Magufuli je zavračal nakup mask, testov in cepiva ter se norčeval iz sosednjih držav, ki so uvedle splošno zaprtje. Tanzanija tako ni vključena v sistem Covax za revne države, v okviru katerega so afriške države že prejele prve pošiljke cepiva. Magufuli je tudi zanikal verodostojnost testov in preganjal zdravnike, ki so opozarjali na širjenje pandemije.