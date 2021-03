Pogorelo je za dober hektar veliko gozdnato območje na precej nedostopnem terenu. »Srečo smo imeli, da je bilo to med dvema gozdnima cestama, kar nam je nekako omogočilo dostop do požara. Gorelo je predvsem podrastje in suha trava,« je za povedal vodja intervencije Adam Žagar iz Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Vipava.

Pri gašenju požara je sodelovalo 35 gasilcev iz Prostovoljnih gasilskih društev Vipava, Vrhpolje, Podnanos, Ajdovščina in Selo ter Gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina. Pozneje so se jim pridružili tudi gasilci iz Zavoda za gasilno in reševalno dejavnost Sežana, ki so dostavili bazen za vodo, ki jo je za gašenje potreboval helikopter.

Na požarišču bo preko noči ostala požarna straža, da ne bi prišlo do ponovnega vžiga.

Razlog požara ni znan, Žagar pa je povedal, da na požarišču niso našli nikakršnega dokaza, da bi bil požar morebiti podtaknjen.