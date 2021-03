Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani je decembra lani Rusiji resda prepolovilo štiriletno kazen s strani Svetovne protidopinške agencije (Wada) zavoljo sistemskega državno vodenega dopinga. Kljub temu ruski športniki in športnice v naslednjih dveh letih ne bodo smeli nastopati na velikih tekmovanjih pod lastno zastavo, kar velja tudi tako za letošnje poletne olimpijske igre v Tokiu kot zimske olimpijske igre prihodnje leto v Pekingu.

Tovrstne sankcije za ruske atlete in atletinje so v veljavi od leta 2015. Na poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016 je ruske barve pod nevtralno zastavo zastopala le skakalka v daljino Darja Klišina, ki je nato osvojila deveto mesto, v deželi vzhajajočega sonca, ki bodo na sporedu med 23. julijem in 8. avgustom, pa jih bo lahko največ deset.