Kaj nas je v prvem letu naučila epidemija koronavirusa?

Svet za razvoj pri SAZU je včeraj organiziral večdisciplinarni posvet strokovnjakov in raziskovalcev, ki so ovrednotili dosedanje spopadanje z novim koronavirusom. Rdeča nit razprave je bila ocena ukrepov ter sodelovanja izvršilne oblasti, stroke in javnosti pri zajezitvi epidemije.