Mlada selekcija Slovenije je šest dni pred začetkom domačega evropskega prvenstva v Mariboru opravila prvi trening. Sicer v okrnjeni zasedbi, saj bodo zaradi klubskih obveznosti selektorju Milenku Ačimoviću vsi igralci na voljo šele dva dneva pred sredino premiero s svetovno prvakinjo Španijo. »Nekaj fantov nas je že prišlo na zbor, zdaj čakamo še preostali del igralcev. Komaj čakam, da začnemo. Čeprav nas za zdaj še ni veliko, verjamem, da bo naš prvi trening uspešen,« je bil včeraj dobro razpoložen 20-letni Aljoša Matko, eden od deveterice, ki so uspešno prestali testiranje na prisotnost koronavirusa in včeraj že trenirali pod Pohorjem.

Napadalec, ki se je preteklo sezono uveljavil v dresu Brava, letos pa trese mreže za vijoličaste iz Maribora, je eden od 15 igralcev iz slovenske lige, ki jih je Ačimović ta teden uvrstil na seznam za prihajajoče tekmovanje. To bo predstavljalo vrhunec za zdajšnjo generacijo mladih slovenskih nogometašev, po mnenju Matka pa bo tudi nagrada za vztrajnost in preteklo trdo delo. »Zavedamo se, da je evropsko prvenstvo lahko dobra odskočna deska tudi za našo nadaljnjo kariero. Na tekmah bodo tudi ogledniki velikih evropskih klubov, zato je to za nas velika priložnost, da pokažemo, česa smo zmožni, in nas opazijo,« razmišlja Matko.

Dvobojev proti precej bolj uveljavljenim reprezentancam Španije, Italije in Češke, s katerimi se bodo Slovenci pomerili v skupinskem delu, ga ne skrbijo, čeprav v isti sapi priznava, da se bo s približevanjem začetka prvenstva verjetno tudi to spremenilo. »Bolj ko se bomo približevali začetku, večja bo tudi napetost. Seznam igralcev reprezentanc, s katerimi se bomo pomerili, sem preletel. A na to se ne oziram preveč. Igranje proti zvezdnikom, ki jih lahko spremljaš v ligi prvakov, me le še dodatno motivira,« zatrjuje napadalec.

Podobno razmišlja tudi njegov reprezentančni soigralec Igor Vekić, s katerim si je Matko še lansko sezono delil klubsko slačilnico. »Igranje proti najmočnejšim evropskim reprezentancam in tako kvalitetnim igralcem zagotovo predstavlja izziv. Zdaj je na meni, da proti njim pokažem svoje sposobnosti in znanje,« poudarja Igor Vekić.

Med zvezdniki, ki bi se jim 22-letnik na prvenstvu zelo rad postavil po robu, je tudi Pedri, vendar bo njegova želja ostala neuslišana, saj je bil član Barcelone vpoklican v člansko vrsto Španije. »Zagotovo bi si želel braniti proti nogometašu, ki igra skupaj z Lionelom Messijem,« pravi vratar. Pristavi: »Pri vseh igralcih je kvaliteta nesporna, čeprav nekih posebnostih pri tekmecih, s katerimi se bomo pomerili, nisem opazil. Tudi zato se bom na vsakega nasprotnika pripravil enako.«

Tako Matko kot Vekić sicer kot prednost proti favoriziranim nasprotnikom navajata igranje na domačih zelenicah, saj vsi igralci iz slovenske lige tako Ljudski vrt kot celjsko Areno poznajo zelo dobro. »Mislim, da moramo vsako tekmo jemati posebej. Moramo biti zbrani, predvsem pa maksimalno izpolniti naloge, ki nam jih bo naložil selektor,« še meni Vekić, ki bo ob selitvi Olimpijinega Žige Freliha v člansko vrsto prva izbira Ačimovića v vratih Slovenije.