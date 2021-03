»Velika ljubezenska zgodba« se običajno začne na enem od družbenih omrežij, najpogosteje na facebooku ali instagramu, kjer šarmantni tujci z mnogokrat srce parajočo zgodbo svoji bodoči žrtvi pošljejo prošnjo za prijateljstvo. Za krinko zdravnika v Siriji, vojaka na mirovni misiji ali nesrečnega vdovca na naftni ploščadi se skrivajo pretkani kriminalci, ki prek spleta omrežijo osamljene ženske. Najprej si počasi – pisanje lahko traja nekaj mesecev ali celo več let – pridobijo zaupanje sogovornice, zgradijo intimen odnos z žrtvijo, ki je prepričana, da je končno našla ljubezen svojega življenja, sčasoma pa jo začnejo prositi za denar. Tega potrebujejo za potovanje domov, zdravljenje otroka ali kaj podobnega. »Če jim žrtve ugodijo in denar pošljejo, se zgodba tu ne konča, saj pričakujejo vedno več denarja, hkrati pa z žrtvijo vzpostavljajo še močnejšo čustveno vez, zaradi česar se jim te zelo težko zoperstavijo,« opozarjajo pri projektu Varni na internetu.

Nakazala 20.000 evrov

V primerih, ki so jih v zadnjih mesecih obravnavali na policijski postaji Sežana, je šlo za tri različno vredne pošiljke. »Ženska je nakazala 500 evrov, kolikor naj bi bila vredna pristojbina za ladijsko pošiljko, prek katere naj bi ji internetni ljubezenski prijatelj poslal dragoceno pošiljko iz Jemna. Plačilo je bilo izvedeno na račun v Turčiji,« so o prvi od prevar zapisali v PU Koper. V drugi je oškodovanka izgubila 6357 evrov, s katerimi naj bi poravnala prijavnine, kotizacije. Denar je v treh obrokih nakazala na tri različne banke na Poljskem. Najhuje jo je odnesla tretja žrtev, ki je za zavarovanje pošiljke svojega spletnega fanta različnim bankam v Italiji plačala neverjetnih 20.000 evrov. »Goljufi od žrtev najraje zahtevajo plačevanje prek plačilnega sistema Western Union ali MoneyGram, namenjenega hitremu prenosu denarja. Včasih pa gre tudi za nakazila na bančne račune v tujini, ki praviloma pripadajo 'denarnim mulam'. Te denar tako dvignejo in ga po drugi poti pošljejo naprej, sled pa se zelo hitro izgubi,« modus operandi spretnih in izkušenih goljufov opisujejo na koprski policijski upravi. Prevarante je skorajda nemogoče izslediti.

Slovenska policija je do 10. marca letos obravnavala trinajst takih kaznivih dejanj, v katerih je nastalo za 15.000 evrov skupne škode, lani pa 37, pri katerih so bile žrtve oškodovane za neverjetnih 900.000 evrov. Na roko kriminalcem, ki običajno prihajajo iz afriških držav in so pravi strokovnjaki za takšne goljufije, gresta zadnje leto tudi novi koronavirus in dejstvo, da je bil za mnoge v karanteni edini stik z zunanjim svetom internet.