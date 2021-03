Incident v Rojah: Kdo je kričal, naj zakolje policista?

Proti koncu gre sojenje Mihi Strojanu in njegovim sorodnikom zaradi napada na policiste konec aprila lani v romskem naselju pri Ljubljani. Po Miho so prišli, da bi ga odpeljali nazaj v zapor, kaj je kdo od obtoženih naredil, da bi jim to preprečili, pa zdaj ugotavlja sodni senat.